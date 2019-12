La Fiorentina riceve una multa | ma la motivazione è insolita e bizzarra DETTAGLI

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nella serata di venerdì è andata in scena la sfida del Franchi trae Roma. Poker giallorosso a domicilio, costato l’esonero a Vincenzo Montella. Ma, al di là di questo, a passare in un primo momento in secondo piano è stato un episodio bizzarro e particolare, di cui si è avuta certezza soltanto ieri, quando il giudice sportivo si è espresso in merito agli squalificati e alle ammende da comminare alle squadre. Tra queste, appunto, la società del presidente Commisso, che ha ricevuto unadi 3000 eu ro. Motivo? Il lancio di un oggetto proveniente dalle tribune. Cosa sarà mai, penserete voi? Un accendino? Una monetina? Una bottiglietta? No, niente di tutto ciò. Sarebbe troppo semplice. Non si tratta neanche di un bullone o di un burro di cacao, come precedentemente indicato, ma di un… grinder. O, in parole povere, un “trita marijuana“. E’ ...

