CALCIOMERCATO NAPOLI Ultime notizie | Rrahmani protagonista già a gennaio?

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 24 dicembre 2019)già a? Il difensore del Verona potrebbe arrivare nella sessione invernale

DiMarzio : Offerta #Dortmund per #Mertens. Ma lui aspetta ancora il #Napoli - DiMarzio : Lavori di #calciomercato in corso tra #Inter e #Napoli?? - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il #calciomercato del #Napoli per la fascia sinistra -