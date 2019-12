Calabria | il governatore uscente Oliverio si ritira dalla corsa elettorale | “Faccio un

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il presidente della regioneMarioe inquisito – siper le elezioni regionali. Lo ha annunciato in una lettera aperta al segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Pur ritenendo di avere tutte le ragioni del mondo, non faccio dividere il bambino a metà. Di altri sono e saranno le responsabilità. La Storia si incaricherà di fare giustizia di tutto, presto o tardi. Io faccio un passo indietro per non consentire che venga distrutto e dilaniato un patrimonio che è la mia storia politica”. Due giorni fa Zingaretti aveva esortatoa rinunciare alla candidatura da indipendente per sostenere l’imprenditore Pippo Callipo, candidato del centrosinistra. leri la Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per, accusato di aver utilizzato fondi destinati alla promozione del turismo per un ...

