Star Wars | L' ascesa di Skywalker | fan scontenti del poco spazio per Rose Tico

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In: L'ditorna il personaggio di, ma secondo i fan non le è stato dato il giusto rilievo. Kelly Marie Tran ha conquistato il cuore dei fan nei panni di, un meccanico della Resistenza che torna in: L'di, personaggio che trova la forza dentro di sé per diventare un eroe, ma in quest'ultimo film non ha avuto il giusto. L'interprete diHa infranto le barriere come la prima donna asia-americana a recitare un ruolo di primo piano nel franchise dima, secondo i fan, in quest'ultimo capitolo della saga le è stato datorilievo rispetto a quello che meritava, come dimostra un parlare tweet che sta girando ...

