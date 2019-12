Ragazze investite a Roma Il papà di Gaia l’ha identificata in sedia a rotelle | anche lui

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildiè sempre stato un modello di vita per la figlia. Ad accomunarli la loro grande energia, nonostante l’incidente in moto che Edward ha subìto e che lo ha ridotto a vivere su una. È stato proprio il padre a riconoscere, per primo, il corpo senza vita della figlia. Nessun documento nella borsetta di, che ha richiesto un pronto riconoscimento da parte dei familiari. Un destino simile, il loro, che però aè costato la vita. Il 19 luglio del 2011 Edward Von Freymann è rimasto paralizzato proprio a causa di un incidente stradale sulla sua moto., da allora, non ha fatto altro che coinvolgere il padre in tutto, apportando l’energia necessaria per fargli superare il dramma di non poter più usare le sue sole gambe. “Cambiare il passato”, così scrivevasu Ask.fm, il social che spopola tra i ragazzini e che mette in campo i ...

