Palazzina in fiamme | trovato cadavere carbonizzato

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il corpodi un uomo, probabilmente un senzatetto, e' statoquesta sera nel centro di Asti dai vigili del fuoco, intervenuti tra via Aro' e via Bocca per domare un incendio divampato in unain ristrutturazione. E' possibile che l'uomo avesserifugio nello stabile e che l'incendio sia stato causato dalla stessa vittima nel tentativo di scaldarsi con un fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.Lo stabile in cui e' scoppiato l'incendio e' laufficiali della ex caserma Colli di Felizzano, di proprieta' comunale. A dare l'allarme e' stato un residente della zona, che ha chiamato i vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, le cause del rogo sarebbero dunque accidentali. Dalle prime verifiche dei carabinieri del Nor e del Nucleo investigativo la vittima e' un senzatetto di origini marocchine, E. B. M., 59 anni. E' probabile che ...

