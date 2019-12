Maxi tamponamento in Virginia | 69 auto coinvolte e 51 feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Traffico in tilt sull’Interstate 64, in(Stati Uniti) per una catena sul tratto che attraversa la contea di York. Sarebbero 69 i veicoli coinvolti, si apprende dai media locali, e almeno 51 i. “C’era troppa nebbia, non sono riuscito a vedere nulla davanti a me e né ho potuto frenare per non prendere i veicoli che mi stavano davanti”, ha dichiarato uno dei conducenti.

