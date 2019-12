Manovra | oggi il via libera definitivo alla Camera | ecco le misure principali

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ladarà il viaeconomica del governo giallorosso. Mentre il ministro dell'Economia ha definito la legge di Bilancio un "piccolo miracolo", l'opposizione ha criticato sia le tempistiche strette, sia l'impossibilità di mettere mano al testo, arrivato 'blindato'. E ci sono state polemiche anche su alcune dellecontenute nel testo. Ma vediamo nello specifico iprovvedimenti.

matteorenzi : Approvata oggi la manovra di Macron: giù le tasse al ceto medio per 9 miliardi e via la tassa sulla prima casa per… - marattin : Oggi in commissione bilancio l’opposizione ha detto più volte che le micro-tasse ammontavano a 11 mld, o anche 7 ml… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Manovra, governo nel caos. La proposta ragionevole e generosa di @massimogara: gialloro… -