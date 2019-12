Incidente a Ponte Milvio | le urla di Pietro dopo aver travolto Gaia e Camilla | “Sono

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) E’ una vera tragedia, quando muoiono due ragazze di sedici anni e viene coinvolto un ragazzo di 20, che avrà per sempre la vita distrutta, non si può parlare che in questi termini. Le indagini ci racconteranno quello che è successo davvero a pochi passi da. Ci diranno sesono passate con il rosso senza rendersene conto sotto la pioggia, ci diranno se davveroGenovese passando con il verde non le avrebbe potute vedere a causa di un’altra macchina che avrebbe in qualche modo ostruito la sua visuale. E ci diranno anche sequella macchina poteva guidarla, sarebbe infatti risultato positivo a test per droga e alcol. Ma per il momento ciò che resta è il dolore di tre famiglie. I genitori dinon potranno mai più abbracciare le loro piccole. Stavano rientrando a casa, spiegano gli amici. Una delle due ragazze aveva mandato un ...

oknosureddit : Roma, incidente a Ponte Milvio: investite e uccise due sedicenni - interrisnews : Avevano sedici anni ed erano amiche sin dalle elementari. La tragedia di Gaia e Camilla, morte in un #incidente nei… - laci_bacsi : RT @tempoweb: Tragica fine di due ragazzine a #Roma #Gaia e #Camilla uccise a 16 anni -