Il Napoli ritrova la vittoria | Gattuso | “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoReggio Emilia –daltempo e trovare la svolta con le prestazioni”. Così il mister del, Gennaro, in conferenza stampa nel post gara di ieri. Dove gli azzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia, grazie al 2 a 1 finale sui padroni di casa del Sassuolono la, in rimonta, che mancava da ben due mesi. Sul primo tempo, finito sul risultato di uno a zero per gli emiliani, il coach non ha scuse: “Siamo stati inguardabili, abbiamo sbagliato di tutto. Poco movimento senza palla, non riuscivamo a creare nessuna linea di passaggio”. Ma la seconda frazione di gioco lascia ben sperare:daltempo e trovare la svolta con le prestazioni. Così da far tornare la gente allo stadio. Il nostro dovere oggi è ricompattarci e ricreare l’entusiasmo che c’è stato in città per anni”. “Ilè una ...

