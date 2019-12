Come il fisco chiede soldi per i regali di nozze

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano pubblica nella rubrica delle lettere una storia surreale capitata a una coppia di ragazzi che si è sposata ma ha visto arrivare al galoppo gli ispettori delper contestare le donazioni: CARA SELVAGGIA, voglio raccontarti la mia vicenda surreale: nel 2014 stavo per conseguire la mia seconda laurea, ed ero a carico dei miei genitori; nel frattempo G., che il 25 ottobre dello stesso anno sarebbe diventato mio marito, era al secondo anno del dottorato di ricerca presso il Politecnico di Bari. Quell’anno, il 2014, è stato denso di novità, per noi: a metà anno l’acquisto della casa, grazie anche a prestiti e donazioni da parte di nonni e genitori, a fine ottobre il matrimonio. Insomma, un anno felice. Non potevamo certo immaginare che nell’ottobre del 2019 quei ricordi si sarebbero trasformati in un incubo più surreale di un quadro di Dalì, ...

