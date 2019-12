Cina, rapisce una bimba di 2 anni in una stazione: “Sono disperata, voglio un figlio” (Di lunedì 23 dicembre 2019) I fatti sono avvenuti all'esterno di una stazione ferroviaria di Shangai. Il filmato mostra la 40enne che cammina con un passeggino vuoto: poco dopo prende in braccio una bimba che era con la sua famiglia e tenta di fuggire. La madre riesce però ad accorgersene subito e la ferma. Quindi la giustificazione di fronte agli agenti: "Non riesco più ad avere figli..."

