Attacco di pirati in Gabon | nave assaltata e comandante ucciso

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Libreville sotto. Nella notte tra sabato e domenica 22 dicembre, quattro navi pirata avrebbero assalito la baia del, uccidendo undi bordo e sequestrando quattro impiegati d’origine cinese. A confermarlo le autorità locali.in“Sono stati perpetrati attacchi dicontro quattro navi”, avrebbe riferito Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, portavoce del governoese. Un assalto confermato, a cui si aggiunge l’uccisione di un capitano del luogo e del rapimento di quattro impiegati cinesi. Un episodio avvenuto nel porto della baia di Libreville, che va ad aggiungersi ad una serie di eventi verificatisi in più mesi e perpetratisi nel Golfo di Guinea. Quest’ultimo è il nuovo epicentro della pirateria marittima, ma a quanto pare – finora – il piccolo porticciolo di Libreville non era mai stato oggetto di attacchi. Qualcosa che ...

notizieit : Attacco di pirati in Gabon: nave assalita e comandante ucciso - CyberSecHub0 : RT @giorgiotablet: I pirati informatici si sarebbero intrufolati nel sistema grazie a un personal computer non aggiornato, lasciato sempre… - giorgiotablet : I pirati informatici si sarebbero intrufolati nel sistema grazie a un personal computer non aggiornato, lasciato se… -