(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempi duri per gli evasori fiscali in arrivo. Arresti domiciliari, divieto di espatrio sono alcune delle misure punitive applicabili per chidichiarazioni deie dell’Iva infedeli. Potrà essere disposta anche la custodia cautelare inper l’omessa. È quanto prevede la legge di conversione del decreto fiscale, approvata ieri in via definitiva dal Senato. Il testo sarà quindi votato da Montecitorio oggi. Diventerà, pertanto, operativo il nuovo regime penale tributario che avrà l’effetto di aumentare le pene e sarà caratterizzato da nuove regole procedurali. In futuro, infatti, gli indagati del reato diinfedele potranno scontare una pena da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione, e non più come in precedenza da un anno a tre anni. Le misure coercitive per questo tipo di reato potranno prevedere il divieto di espatrio, ...

mistatesulca : Quando arriva il carico di droga o esce un boss dal carcere ahahahaah - SantinoSaracino : Arriva il carcere per chi non presenta la dichiarazione dei redditi - mirbug1 : Arriva il carcere per chi non presenta la dichiarazione dei redditi -