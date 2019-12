CorSport | Ghoulam piace a Lione e Marsiglia | il Napoli non si opporrebbe alla partenza

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sul mercato di gennaio ilcerca soprattutto due ruoli: il regista per il centrocampo e un altro esterno di sinistra. Su quest’ultimo punto, tuttavia, ancora non ci sono elementi certi, e comunque si procederebbe sul mercato solo qualora partisse Gholam, scrive il Corriere dello Sport. Ilspera ancora di recuperare l’algerino, che possa tornaresua vecchia forma, precedente gli infortuni, ma la speranza inizia ad affievolirsi. Se si dovesse riuscire a piazzarlo sul mercato, allora si cercherebbe un nuovo tassello nel suo ruolo. Scrive il quotidiano sportivo: “L’algerino in Francia ha estimatori veri. Ile ilsembra ci abbiano provato o ci stiano riflettendo e dunque, dovesse accadere seriamente, cadrebbero gli ostacoli e si aprirebbe la corsia di sinistra anche per un nuovo arrivo” L'articolo, il ...

