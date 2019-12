Atalanta e Milan | un 2019 ai poli opposti

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019), unaisi sono sfidati alle 12:30 nell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A, l’ultimo lunch match dell’anno. La Dea ha strapazzato il Diavolo infliggendogli cinque gol e una dura lezione da digerire. Le due formazioni hanno concluso ilall’opposto di umori e condizione, sulla falsariga di quanto capitato per tutto l’arco dell’anno. LEGGI ANCHE: Genoa, non cambi mai. Thiago Motta l’ultimo dei capri espiatori L’annata d’oro dell’I bergamaschi si sono resi protagonisti di un’annata indimenticabile. Tra la prima qualificazione in Champions League ottenuta a maggio e lo storico passaggio del turno nella stessa competizione avvenuto soltanto qualche settimana fa, c’è stato parecchio da festeggiare dalle parti di Bergamo. La ...

