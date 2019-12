Violenza sessuale su disabile | arrestato il sacerdote vicedirettore del Don Orione

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gerolamo Roberto Filippini,della Congregazione di don, è statodalla Polizia percontinuata: secondo l’accusa, nel periodo in cui eradell’Istituto Dondi Ercolano (Napoli), avrebbe più volte abusato sessualmente di una personapsichica di cui era amministratore di sostegno. Avrebbe violentato più volte una personache frequentava il centro dove lavorava, approfittando del ruolo che ricopriva e abusando dello stato di inferiorità psichica: don Gerolamo Roberto Filippini,della Congregazione di done all’epoca dei fatti contestatidell’Istituto Dondi Ercolano (Napoli), è stato, con l’accusa dicontinuata, dalla Squadra Mobile di Napoli su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in esecuzione ...

