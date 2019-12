Trono Over | Ursula Bennardo spiazza sull’ex | “Non ho vissuto più il Natale”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)deldi Uomini e Donne: la nuova confessione sull’ex marito Si sono conosciuti aldi Uomini e Donne, lì sono ormai di casa e sono già tornati nelle vesti di genitori: Sossio Aruta e, davanti alle telecamere della trasmissione di Maria De Filippi hanno presentato Bianca, venuta al mondo lo scorso 11 ottobre. La piccolina ha portato un’ondata di gioia nelle loro vite e tutti insieme si preparano a festeggiare il primo Natale. Intervistata dal settimanale DiPiù,ha fatto una confessione riguardo il Natale. La dama deldi Uomini e Donne si è detta molto emozionata perchè, da quando si è separata dal suo ex marito, non è più riuscita a vivere il Natale con lo stesso coinvolgimento emotivo: “Mi mancava una famiglia. Adesso sarà tutto diverso”. Una volta passate le feste natalizie, Sossio ...

