Ispirarsi ai grandi marchi per il nostro armadio | 5 tendenze per la stagione invernale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco Siamo a Dicembre, il freddo ci rende inevitabilmente vulnerabili alle mutazioni metereologiche e più pensierose del solito. Immaginiamo allora di essere avvolte da una coperta, sorseggiando un tè caldo e di essere comodamente sedute su un divano. Pensiamo alle vacanze natalizie, alle uscite in gruppo o in coppia, a Capodanno: che ne dite di vedere insieme qualche tendenza per questa? Siamo ispirate, certo, dalle passerelle deibrand, ma potremmo anche, seguendo la linea di circolarità dei prodotti, riutilizzare vecchi capi presenti nelo ricercarea prezzi più accessibili. Vediamo, intanto, cosa suggeriscono i maggiori trend. Partendo da Valentino, passando per Celine, una cosa è comune alla moda di quest’anno: cappe e mantelli, spesso in alternativa ai classici cappotti. Lunghe, corte, a quadri o ...

