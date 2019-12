Inter | Vidal è la prima scelta di Conte ma il Barcellona chiede 20 milioni

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)sempre più distante dalma le parti sono ancora lontane dal trovare un accordo sulla cessione Non è una novità l’esse dell’e soprattutto la volontà di Antoniodi portarein neroazzurro. La volontà del giocatore c’è: i rapporti con il tecnico delValverde sono ai minimi storici anche se il suo legame con la dirigenza e con l’ambiente è ancora ottimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport mistera gennaio ritroverà anche i lungodegenti (Sensi, Barella e Sanchez) ma vuole il cileno come rinforzo. Il nodo riguarda le richieste: l’infatti lo vorrebbe in prestito secco per sei mesi, i catalani chiedono almeno 20o subito o tramite la formula dell’obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

FcInterNewsit : FcIN - Vidal non cambia idea: vuole l'Italia e l'Inter. Il Barça apre al prestito (con obbligo). Si tratta sulle co… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? Inter, su la testa... e poi Vidal ?? Un Milan da Matic sul mercato ?? Ro… - Gazzetta_it : Buongiorno con la #Primapagina! - Vola CR7, vola! - #Mihajlovic, stella tra le stelle - #Vidal guarda verso l'… -