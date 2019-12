Inter | Juve agganciata in vetta | Genoa ancora Ko

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’affrontava in casa ildel grande ex Thiago Motta, penultimo in classifica e reduce dalla cocente sconfitta nel derby della Lanterna contro la Sampdoria. La squadra di Conte era chiamata al successo per riagganciare lantus e ritrovare ladella classifica prima della sosta per le vacanze natalizie. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro l’cala il Poker,sconfitto 4-0., la cronaca del match Prima frazione di gara molto equilibrata con l’che fa la partita, ilche concede pochi spazi in fase di non possesso palla. La prima grande occasione arriva al minuto 20 con un colpo di testa di Gagliardini, ma Radu è super e salva gli ospiti in calcio d’angolo. Al 31esimo i nerazzurri si portano in vantaggio con Romelu Lukaku, bravo a girare l’ottimo assist di Candreva. Passano soli due minuti e l’si ...

