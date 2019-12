Angelo Zanchi scomparso | raccolta fondi su Facebook per ritrovarlo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Continuano le ricerche di, pensionatolo scorso giugno in provincia di Bergamo. Suè stata attivata unaonline per supportare la ricerca dei volontari.superSei mesi dalla sua scomparsa, ancora nessuna notizia positiva in cui porre speranze. I familiari di, pensionato di 78annilo scorso giugno a Nese, in provincia di Bergamo, stanno vivendo mesi d’angoscia e paura. “Sono stati 6 mesi difficilissimi – spiega la figlia Nives –: certamente resta sempre la speranza di trovare qualcosa che ci possa ricondurre a lui in ogni modo: siamo anche realisti e sappiamo che le probabilità divivo sono poche, ma noi continuiamo a crederci. Le segnalazioni non sono state tantissime e non abbiamo potuto constatare nulla di concreto: capitava che le telecamere ...

webecodibergamo : Angelo Zanchi, scomparso da sei mesi «Mesi difficili senza papà», raccolta fondi -