Stazione metro Barberini chiusa | commercianti protestano in Campidoglio

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – La protesta deidi piazzacontro la chiusura delladellaA, che dura ormai da 9 mesi, arriva in Assemblea capitolina. Durante l’esame del bilancio di previsione del, infatti, i titolari di alcune delle attivita’ danneggiate dal prolungato stop della fermata hanno portato cartelli in aula Giulio Cesare – ‘Una sola parola: vergogna’ e ‘Piazza abbandonata’, si legge – urlando all’amministrazione M5S che “cinque minuti non sono un anno, l’assessore Calabrese puo’ perdere cinque minuti per ascoltarci”. Per i“piazzae’ nel Centro di Roma, non e’ un’altra citta’: non c’e’ una navetta, non c’e’ una, siete voi che non avete rispetto per noi: li’ c’e’ la ...

