Sci di fondo in tv | orari e programma fine settimana Planica 2019 | la guida completa

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)interamente dedicato alle prove sprint per lo sci di, che vedrà proseguire la Coppa del Mondo in Slovenia: asi terrà la quarta tappa della stagione, che prevede le sprint individuali sabato 21 e le sprint a coppie domenica 22. Grande attesa in casa Italia soprattutto per Federico Pellegrino, nell’attesa di scoprire chi lo affiancherà nella team sprint della seconda giornata. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, inOA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito ilcompleto della Coppa del Mondo di sci di(Slovenia). CALENDARIOSCI DISabato 21 dicembre 11.00 Qualificazioni sprint individuali TL maschile e femminile 13.30 Finali sprint individuali TL maschile e ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Coppa del Mondo: Alice Canclini e Giacomo Gabrielli conquistano la convocazione per Planica - MasashiKohmura : RT @Coninews: Weekend a tutta velocità per i fondisti azzurri! ?? Sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Planica ???? con una sprint… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Opa Cup: Coletta Rydzek fa sua la sprint; De Zolt e Canclini nelle dieci -