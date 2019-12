Nadia Toffa | il commosso racconto di mamma Margherita | “Continuo la sua missione A

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019), ildi: “Continuo la sua. A Natale ce la porteremo nel cuore” “So che può sembrare assurdo, ma io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina”. Sono le commosse parole diRebuffoni, la madre di, giornalista de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un cancro, in un’intervista a Repubblica realizzata da Brunella Giovara. Questo non sarà un Natale come gli altri per la famiglia della giornalista bresciana strappata alla vita da un tumore al cervello, vista la drammatica assenza di un “posto a tavola” importante. “Andremo a pranzo fuori, portandocela dietro, nel cuore”, racconta l’elegante signora di 71 anni che quella figlia perduta, nei suoi ultimi mesi di vita, quelli della malattia, non l’ha mai lasciata sola. “Mi ...

