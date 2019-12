Guida Tv sabato 21 dicembre, i programmi di oggi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Guida Tv sabato 21 dicembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 I Soliti Ignoti – Speciale Telethon Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×04-05 + Instinct 2×07 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:45 Città Segrete – Londra Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales meglio Rete 4 ore 21:30 Us Marshals – Caccia senza tregua Italia 1 ore 21:20 Mamma ho preso il morbillo La7 ore 21:15 Atlantide Presenta – Lennon Il Beatles Ribelle + Across the Universe Tv8 ore 21:30 Natale a Rocky Mountain 1a Tv Nove ore 21:25 Frozen Planet Serie Tv e Film in Tv sabato 21 dicembre Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×02-03 + Instinct 2×06 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 2×01-02 Finale di stagione 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×03-04 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine Rai Premium ore ...

