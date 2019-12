Gemma colta da malore dopo la discussione con Juan Luis Ciano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Le cose si mettono male tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. dopo un lungo e platonico corteggiamento negli ultimi giorni la loro relazione ha cominciato a prendere una brutta piega. Dubbi, insinuazioni hanno minato le certezze della Dama nei confronti dell’argentino, compromettendo ogni equilibrio. Ma nel corso dell’ultima puntata del Trono Over, che riprenderà dopo la pausa natalizia il prossimo 7 gennaio, la torinese è rimasta così scossa dall’ultima discussione al punto di essersi sentita male. Sorprendentemente a soccorrerla un’inedita Tina Cipollari, da sempre sua nemica, che preoccupata ha chiamato il medico. La discussione con Juan Luis Agli opinionisti, specie Gianni Sperti, l’atteggiamento di Ciano proprio non convince. Sono in molti ormai a credere che l’argentino corteggi la Galgani solo perché a caccia di serate e visibilità. Ma Gemma non vuole smettere di ...

