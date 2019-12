Leggi la notizia su firenzepost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Assessore Giorgetti, ildi car sharing non abbandona, in città sono presenti altri tre gestori, di cui due utilizzano mezzi elettri

FirenzePost : Firenze: Share Now cesserà il servizio delle Smart a noleggio - tulisso : Car sharing, la grande ritirata: Share Now (ex Car2go) lascia Firenze, Londra e New York - infoitestero : Car sharing, la grande ritirata: Share Now (ex Car2go) lascia Firenze, Londra e New York -