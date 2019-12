19 lingotti d’oro sotto il letto | comprati con i soldi per terremotati

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) A Tolentino, città terremotata in provincia di Macerata, gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto un vero e proprio sciacallaggio nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfollati del sisma del 2016. Hanno sequestrato beni per oltre un milione di euro, tra cui quali 19d’orocon idestinati aioro condestinati aA coordinare l’indagine, chiamata ‘El dorado‘, sono stati il capo della procura di Macerata, Giovanni Giorgio, e il sostituto Vincenzo Carusi. A finireindagine è l’Hotel 77 che, nel periodo dell’emergenza post-sisma, ha offerto accoglienza a decine di sfollati e soccorritori. La struttura, attualmente chiusa, ospitava tra le ottanta e le novanta persone. Per questo servizio ha incassato un milione e mezzo di euro da Regione Marche e Prefettura di Macerata per ...

carlaruocco1 : Complimenti alla @GDF di Camerino (Macerata) che ha scoperto una #frode milionaria nella gestione dei servizi di ac… - GDF : #Macerata, operazione “El Dorado”: scoperta frode milionaria nella gestione dei servizi di accoglienza degli sfolla… - repubblica : Truffa sul terremoto: lingotti d'oro invece di servizi agli sfollati [aggiornamento delle 11:43] -