Una ragazza di 5 700 anni | il suo Dna in un chewing gum

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto "Lola", illustrazione di Tom Björklund ( screenshot video Local 24 Memphis) Uno studio condotto sul Dna impresso in un "gum" ha permesso di ricostruire il volto di Lola, unadi epoca neolitica Lache vedete nell'immagine si chiama Lola ed è vissuta circa 5.700fa. Ovviamente, non si tratta né di una foto né di un ritratto ma di una ricostruzione postuma – a firma dell'artista danese Tom Björklund – elaborata a seguito del ritrovamento di un "gum" di epoca neolitica dal quale, i ricercatori della Università di Copenaghen hanno recuperato tracce di Dna della donna. Si tratta di una scoperta epocale in quanto, per la prima volta nella storia, è stato possibile estrarre un genoma umano completo da un elemento diverso da quello osseo. Nella fattispecie, il team di ricercatori, composto da genetisti e ...

