Un Nintendo Switch si è fuso dopo che è stata inserita una scheda MicroSD da 1 TB di

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "NefariousZhen", un giocatore proprietario di, ha dichiarato sul subreddit didi aver installato una nuovissimaSanDisk Extreme PLUS da 1 GB nella sua console. Fin qui niente di strano, se non che, a quanto pare, laha iniziato a surriscaldarsi e a fondere parte della console."Ho pensato di aver fatto un buon affare durante il Black Friday quando ho comprato unada 1 TB. Apparentemente no! Ha sciolto lola prima volta che l'ho accesol'installazione (era spento come richiesto). La mia console è alla versione 9.1.0" ha dichiarato sul forum. Lache ha usato non era neanche economica, poiché il costo si aggira intorno ai 400 dollari, più distesso. Nonostante la console fosse fuori garanzia,ha assicurato di sostituire la piattaforma fusa.NefariousZhen ha aggiornato il suo post ...

