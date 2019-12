The Million Euro Challenge inizia la vera scalata

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Pippo Palmieri ci aveva promesso una valanga di nuovi sponsor in arrivo nella suadopo lo stop forzato di un mese di pubblicazione dovuto ad alcuni intoppi di percorso. Ed ecco che ad una settimana di distanza da Zoostore arriva un nuovo ed elegante brand di moda legato soprattutto al mondo delle borse per via dei moltissimi prodotti in pelle pregiata lavorata da artigiani italiani. Daga 1972 è un’azienda tutta italiana gestita da Fabio Crittino (@fabio.crittino) che offre prodotti e accessori per uomo e per donna. Sul sito c’é proprio l’imbarazzo della scelta, si possono trovare briefcase, borse, portafogli, zaini, sacche, cinture, fermasoldi, marsupi, bracciali, anelli, portachiavi, maglie e felpe. Molti VIP stanno già sfoggiando i prodotti Daga 1972 e se vi chiedete perché? …guardate voi stessi sul sito. Le borse, i borsellini e gli zaini sono belli belli in modo assurdo; ...

