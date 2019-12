Strage di Capaci | «Brusca non si è ravveduto» | la Cassazione motiva il «no» ai

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Niente domiciliari per Giovanni, il killer delladi, autore anche dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. A deciderlo è stata la, che il 19 dicembre ha depositato lezioni della sentenza proclamata lo scorso 7 ottobre. «La gravità dei reati commessi da– spiegano i magistrati – e la caratura criminale che ha dimostrato nella sua vita di possedere» portano a considerare «non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento, anche considerata l’incertezza del completamento del suo percorso di pentimento». I giudici della Cassazioni condividono dunque le conclusioni della sorveglianza della Capitale, rilevando «l’insussistenza della prova di un effettivo compiuto ravvedimento», e che «lo sforzo dinel manifestare il suo pentimento civile e il suo intento di riconciliazione nei ...

