Simona Ventura a La Confessione | rivelazioni sulla Carrà e un messaggio a Corona

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019)arriva a La. Ospite del programma di Per Gomez la conduttrice italiana svelerà diversi retroscena della sua vita parlando del presente, passato e futuro. Dopo il grandissimo successo dell’intervista esclusiva a Fedez, andata in onda in prima serata, il programma torna sul Nove in seconda serata. In occasione della presenza del rapper italiano, La, andato in onda eccezionalmente in prima serata, ha raggiunto picchi di ascolto altissimi. Davanti alla tv si sono raccolti più di 70000 telespettatori per ascoltare le verità mai dette di Fedez sul suo rapporto interrotto con J Ax e Fabio Rovazzi. Attesissima, per la prossima puntata che andrà in onda il 20 dicembre alle 22.45, c’è SuperSimo. La richiesta fatta alla conduttrice è piuttosto importante: dovrà sedersipoltrona dello show e rispondere alle domande del direttore del ...

Italia_Notizie : La Confessione (Nove), Simona Ventura e Pier Ferdinando Casini ospiti di Peter Gomez venerdì 20 dicembre alle 22.45 - NicholasDeidda : @TvTalk_Rai @Simo_Ventura @Costanzo @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @sebapucc @CinziaBancone Cara Simona, cos… - Noovyis : (La Confessione (Nove), Simona Ventura e Pier Ferdinando Casini ospiti di Peter Gomez venerdì 20 dicembre alle 22.4… -