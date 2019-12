Monica Setta parla di Tiberio Timperi e confessa | “Ero incredula…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Uno Mattina in Famiglia,: “Ero quasi incredula quando sono stata scelta per affiancare” Si è raccontata a cuore aperto con un’intervista pubblicata sull’ultimo numero del magazine Intimità, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia in coppia con, già padrone di casa del programma da tante edizioni. E nell’intervista in questioneha rito del giorno in cui la direttrice di Rai1 Teresa De Santis le ha proposto di condurre Uno Mattina in Famiglia dove, lo ricordiamo, ha lavorato anche nelle due stagioni precedenti, prendendo parte ad una rubrica fissa. La direttrice di Rai1 voleva affiancare auna donna rassicurante, che fosse giornalista. La scelta è caduta su di me. Teresa De Santis mi ha telefonato a fine giugno. Ero quasi incredula! Le ho chiesto due volte se avesse cercato la ...

