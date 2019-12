Lapo Elkann coinvolto in un grave incidente stradale a Tel Aviv | “Ringrazio Dio”

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019)permentre tornava a Telda una visita a Gerusalemme. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo, ma il nipote di Gianni Agnelli ha riportato varie fratture che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Al momento si trova in una clinica svizzera, dove è sulla via della guarigione: "Voglio ringraziare Dio e i medici".

Corriere : Grave incidente d’auto per Lapo Elkann a Tel Aviv: «Ero in coma, ora voglio fare solo... - sportli26181512 : Lapo Elkann, grave incidente stradale in Israele: 'Ora sto meglio grazie a Dio': Grave incidente stradale per Lapo… - Alberto25574090 : #Lapo.Elkann Bene i l Socio ma grande 7 anche il mio numero preferito.... -