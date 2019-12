Gli 8 concorrenti di Sanremo Giovani svelati in diretta su Rai1 | tutti i nomi dei

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sonogli 8di, scelti tra coloro che hanno passato il turno durante le selezioni che si sono tenute a Italia Sì e tra i finalisti di Area. A questi, si è aggiunto quello di Tecla Insolia. Leo Gassman a2020 Si parte immediatamente con due dei grandi favoriti, ma solo uno di loro raggiungerà il Teatro Ariston. Si tratta di Thomas e Leo Gassmann, giunti alla finale dopo le selezioni che si sono tenute a Italia Sì. Entrambi, sono volti noti della tv per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi (Thomas) e X Factor (Leo Gassman). La giuria è indecisa ma sembra preferire Leo Gassman, che effettivamente passa il turno per aver ricevuto il consenso di tutte le giurie coinvolte nella votazione. Vai Bene Così è quindi uno dei brani che sarà portato in gara al Festival di2020, passa il turno ...

