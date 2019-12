Dream generation | storie dei ragazzi che sognano un mondo più giusto

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dai Fridays For Future alle Sardine, i giovani riscoprono la politica. In nome della collettività. Per un pianeta senza odio e razzismo. Salvato dal cambiamento climatico 2019, i protagonisti contro l'onda conformista"

