Clizia Incorvaia concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ | “Sarcina teme sveli la sua

(Di giovedì 19 dicembre 2019), ex compagna di Francesco Sarcina e madre di sua figlia Nina, parteciperà al “GrandeVip 2020”. È lei stessa a confermarlo, dichiarando di avere accettato di entrare nella Casa perché il cachet pattuito la aiuterebbe a garantire il benessere della sua bambina. E dell’ex compagno dice: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre”.

