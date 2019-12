C’è stata una sparatoria a Mosca

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) C’èunanel centro di, fuori dalla sede dell’Fsb, l’agenzia di sicurezza russa. Visualizza questo post su Instagram Че то происходит #стрельба #кузнецкиймост Un post condiviso da Vladimir Adyasov (@fishy god) in data: 19 Dic 2019 alle ore 7:07 PST Un gruppo di tre uomini

CarloCalenda : Che commento stupido ?@a_padellaro?. Fare politica è stata una scelta. La noia non c’entra nulla. E tutto si può di… - Agenzia_Italia : C'è stata una maxi operazione contro la #Ndrangheta - vaticannews_it : Festa a #Roma per gli 83 anni di #Papa Francesco con una grande nevicata in via dei Banchi Vecchi. La nevicata è st… -