Cambiamo il Reddito di Cittadinanza | un passo indietro per farne due avanti

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Governo è chiamato, a detta dei suoi protagonisti, a rivedere se stesso e la propria azione. E fa bene. Dopo questa primissima fase in cui ha dovuto “compiere il miracolo” costituito dalla manovra economica, ecco che si deve misurare con una nuova strategia. Mi auguro che il tema della “politica sociale” sia molto più di prima al centro di scelte ed atti. Il che costituirebbe già di per sé una significativa novità.Perché, parliamoci chiaro: è davvero da molto tempo (a mio modo di vedere dalle esperienze dei governi di fine anni Novanta) che sul terreno del welfare non si persegue a livello nazionale un chiaro e limpido disegno. Non che non vi siano stati provvedimenti o tentativi (dalla Legge sul “Dopo di noi” al REI e aldio alla purtroppo incompiuta ...

