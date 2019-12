Erzeni Shijak-Milano | programma | orari e tv Challenge Cup volley 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Oggi mercoledì 18 dicembre si gioca, andata dei sedicesimi di finale dellaCupdimaschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine albanese, si gioca al Centro Federale Pavesi dicome l’incontro di ritorno che si disputerà domani sera: la situazione a Tirana e dintorni non è certamente delle migliori a causa del terremoto che ha colpito la Nazione poche settimane fa, le due squadre hanno allora chiesto di giocare entrambi gli incontri in Italia e l’incasso dei due match verrà devoluto in beneficenza proprio per aiutare la popolazione locale colpita dal sisma. I ragazzi di coach Roberto Piazza, quinti nella classifica di campionato, non dovrebbero avere problemi a vincere la partita con un rapido 3-0 e a ipotecare la qualificazione al ...

