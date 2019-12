Elezioni in Emilia Romagna | egemonia Pd a rischio

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le tanto atteseregionali in, in programma il 26 gennaio 2020, saranno il prossimo banco di prova per la tenuta del governo. Il Pd, Partito democratico, non può infatti permettersi di perdere una regione storicamente “rossa” e di sinistra. Dopo le sconfitte alleregionali nel 2019, con la vittoria del centro destra in Basilicata, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Sardegna, il Pd si gioca ora il tutto per tutto.in, l’incognita del risultato La candidata del centro destra è Lucia Borgonzoni mentre il candidato del Pd alleregionali dell’è il presidente uscente Stefano Bonaccini. Per il momento i sondaggi danno in vantaggio Bonaccini. Il suo ruolo politico sarebbe infatti apprezzato non solo dagli elettori del centro sinistra ma anche da quelli del centro destra. Indietro invece il candidato del ...

