Come 797 anni fa | a Greccio rivive la magia del primo Presepe al mondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unico e inimitabile, si ripete da 797. Da quando, nel lontano 1223, proprio qui San Francesco d’Assisi ebbe l’idea di realizzare la prima rappresentazione della Natività della storia., borgo in provincia di Rieti nella verde terra del Lazio, è il sinonimo di Presepio e non c’è luogo aldove la tradizione si riesca a toccare con mano in maniera così profonda: il filo indelebile che lega questo luogo a Betlemme è ancora più saldo che mai, unada scoprire il 24 dicembre ore 22,30 – 26 dicembre ore 17 – 28, 29 dicembre ore 17, e ancora l’1, 5 e 6 gennaio ore 17.Una spettacolare scenografia, un ottimo gioco di luci e la devozione degli interpreti, insieme alla bellezza e alla natura incontaminata del posto, rendono questa esperienza indimenticabile. Per otto sere – il 24 dicembre alle ...

