Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giorgia Kus è una bambina di 4 anni ricoverata dal 13 settembre all’ospedale Civile di Padova per colpa di unasconosciuta. La piccola si è recentemente sottoposta ad un intervento aie lo ha superato. Intervento aiper la piccola Giorgia Giorgia Kus è una bambina friulanada unagravissima e. I medici, purtroppo, non riescono a determinare quale sia lache costringe la piccola in un letto. I genitori, William Kus di 34 anni e Francesca Doretto di 27 anni, però, non vogliono ovviamente arrendersi e per questo motivo hanno deciso di creare una pagina su Facebook per raccogliere fondi ed eventualmente trovare qualche consulenza. “Ciao a tutti, lei è Giorgia, la nostra bambina. Ha 4 anni e mezzo, ha una patologia che nessuno riesce ad individuare. Abbiamo creato questa pagina nella speranza che qualcuno possa ...

notizieit : Bimba affetta da una misteriosa malattia: operata ai polmoni - Ottavia59 : @mamabuange Alla mia piccola? regalerò i colori a pastello Le piace tanto colorare e poi una bambolina (La mia Bimb… - umbriajournal_ : Una speranza per Caterina, bimba di 7anni affetta da Sma -