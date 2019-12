Ascolti tv martedì 17 dicembre 2019 | Ognuno è perfetto | Le Iene | Il libro della giungla

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)tv17Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,17? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la seconda puntatanuova serie, con Edoardo Leo e Cristina Capotondi. Su Rai 2 invece è stato trasmesso il film in prima visione Proprio lui? mentre su Canale 5 la pellicola del 2016 Il. Sugli altri canali, Lesu Italia 1 e la consueta sfida deltra i talk politici Die Cartabianca. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri,17tv 17, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento I DATI SUGLI ...

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky, oltre 500 mila ore di stream via app per il calcio in una settimana: Novità importante per qua… - Cicero87 : Ovviamente Live continua la sua parabola discendente negli ascolti. Ma, come tutti i martedì, saranno ascolti choch… - PFPFAD : @lucilla171 ??????martedì c’è fuori dal coro uffa! Ci hanno fatto impazzire con tutti questi cambiamenti per gli ascol… -