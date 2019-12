Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) The, ladella prima stagione della serie in arrivo su Sky e NOW Tv dal cast stellare. A metà tra il mondo di The Walking Dead e quello di the Purge, la nuova serie in arrivo dal 17 dicembre su Sky e Now TV propone un mondo post-apocalittico che - come sveliamo in questadi The- riesce a intrattenere prevalentemente grazie al talento dell'incredibile cast coinvolto nel progetto. Gli otto episodi che compongono la prima stagione, forse l'unica che verrà prodotta, faticano a dimostrare la propria identità a causa di una struttura frammentata che a tratti funziona e coinvolge e a tratti appare dispersiva, in un continuo susseguirsi di passato e ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Race - Corsa Mortale, la recensione: una corsa folle, ma coinvolgente, per provare a sopravvivere… - carotelevip : RT @telesimo: #THERACE - CORSA MORTALE (in originale #CURFEW): da oggi, #17dicembre, su @SkyAtlanticIT e @NOWTV_It la nuova #serietv #SkyOr… - pyogo42 : RT @OptiMagazine: #TheRace - #CorsaMortale, su #SkyAtlantic dal 17 dicembre la serie distopica con Sean Bean e Adam Brody -