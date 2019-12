Scontro Mughini e Parietti | volano parole grosse e offese personali

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roberta Damiata Durissimoa "Live non è la d'Urso" tra Giampieroe Alba, tra, e attacchi sulla seconda Guerra Mondialedurissimo a “Live non è la d’Urso” tra Albae Giampiero, faccia a faccia per la prima volta dopo essersi attaccati via social e con una telefonata nella trasmissione della Balivo. I due, su posizioni completamente diverse, dopo un’inizio pacato, quasi negando la diatriba “Non potrà mai esserci untra noi perché a questo livello non scenderò mai”dice, esplodono nel peggiore dei modi, dicendosene di tutti i colori. L’argomento su cui si scontrano duramente è la seconda guerra mondiale, eracconta quando da Maurizio Costanzo è cominciata la loro diatriba: "Tutto è iniziato al Maurizio Costanzo Show - spiega- dove parlavamo tra amici, lei è arrivata con una ...

Sonia_La_Farina : ?? CURIOSANDO ?? Avete visto il duro #scontro tra il #giornalista di #Catania #GiampieroMughini e #AlbaParietti? Gu… - infoitcultura : Live non è la D'Urso, scontro tra Mughini e Alba Parietti: «Sei il nulla». Ma accade l'inaspettato -