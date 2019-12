Maltempo | in Liguria crolla strada provinciale del Brugneto

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 dicembre 2019) Torna la pioggia in, e tornano i problemi di mobilità nella Regione. La carreggiata della Sp15 del, tra Propata e il bivio di Caprile, nel Genovese, è collassata: laera già stata chiusa perché, ha spiegato il delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova Franco Senarega, "avevamo constatato un danno importante a un muro d'ala dellae questo ha comportato l'immediata chiusura. Oggi questo danno si è palesato in tutta la sua importanza perchè quel muro è collassato".Senarega ha detto che l'intervento sull'infrastruttura, che non è affatto banale", era già in programma, e ha aggiunto che "parallelamente, stiamo cercando la fonte di finanziamento". Sul fronte risorse, ha detto Senarega, "avevamo già avviato un confronto sia con Regioneche con il Mit perchè su quellaerano previsti interventi importanti, ...

DPCgov : ?? ???? Avviso meteo del #9dicembre per venti di burrasca su Liguria e regioni del Centro-Sud, con forti mareggiate lu… - AllertApc : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per maltempo con precipitazioni diffuse e persistenti più intense tra oggi e domani mattina nel nord della… - LiguriaBT : Ansa #news #Liguria: Maltempo: crolla provinciale Brugneto -