“Le ho detto una bugia” Nadia Toffa | mamma Margherita lo racconta solo ora | “Non sapeva”

(Di martedì 17 dicembre 2019) La figura dicontinua a far parlare di sé anche a mesi di distanza dalla sua prematura e dolorosa scomparsa. Nei prossimi giorni, precisamente il 20 dicembre, la città di Taranto le intitolerà in maniera ufficiale, con una cerimonia apposita, il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale ‘Santissima Annunziata’, aperto grazie ad una sua raccolta fondi. Ora ladella giovane,Rebuffoni, è nuovamente tornata a parlare della figlia. Lo ha fatto al ‘Corriere della Sera’, dove ha toccato diversi argomenti importanti e commoventi. A proposito del libro postumo, ‘Non fate i bravi’, la donna ha: “Stiamo portando avanti le sue battaglie. Mi ha insegnato l’autostima. Mi diceva: ‘, ricordati che esisti. E quando non ci sarò più la tua vita deve andare avanti, perché la vita è sacra. Non sprecarne nemmeno un minuto. Io ti starò accanto’”. (Continua ...

